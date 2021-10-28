Курс доллара и евро на 29 октября

Курс доллара и евро на 29 октября

Стоимость доллара составляет 26,33 грн., а евро – 30,50 грн.

В пятницу, 29 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 октября:

Доллар США – 26,33 грн (минус 4 коп.)

Евро – 30,50 грн (минус 14 коп.)

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 26,33/26,35 грн/долл., к евро – на уровне 30,62/30,64 грн/евро.

Курсы валют 28 октября:

Доллар США – 26,37 грн (минус 5 коп.)

Евро – 30,64 грн (минус 4 коп.)

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку