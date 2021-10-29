COVID-19 атакует школьников Сумской области

Учащихся отправили на дистанционное обучение.

Школьников Сумщины с сегодняшнего дня отправили на дистанционное обучение из-за ухудшения в регионе ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В частности, большим количеством больных детей.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 29 октября.

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По данным Департамента образования Сумщины, только в октябре COVID-19 подтвердили почти у семи сотен школьников.

С начала этой недели дети, хотя регион и в "красной" карантинной зоне, смогли вернуться с каникул в школу. За парты сели младшие классы. Работали и учебные заведения, где все педагоги вакцинированы.

Теперь все школьники будут учиться исключительно онлайн. В школах областного центра переходить на дистанционку пока не спешат. Принятие решения было отложено до следующей недели.

Новости Сум: школьников с сегодняшнего дня отправили на дистанционное обучение

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