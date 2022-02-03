Данілов пояснив нервозність Путіна в останній час

Україна спокійно і виважено буде робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися.

Президент Росії Володимир Путін виглядає вкрай знервованим, бо навколо відбувається багато подій.

Про це 3 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них "питання по Криму вирішено" - для нас питання по Криму не вирішено - це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому, повернулися до хати, повернулися до нашої країни і ми це обов'язково зробимо", - зазначив він.

За словами Данілова, в який спосіб буде досягнута ця мета - буде залежати від України.

Нагадаємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на сьогодні повернути Крим нереально. Натомість з часом ситуація може змінитися.

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