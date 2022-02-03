Данилов объяснил нервозность Путина в последнее время

Украина спокойно и взвешенно будет делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись.

Президент России Владимир Путин выглядит очень нервным, потому что вокруг происходит много событий.

Об этом 3 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Мы видим сегодня крайне нервозного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них "вопрос по Крыму решен" – для нас вопрос по Крыму не решен – это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой, вернулись в нашу страну и мы это обязательно сделаем", — отметил он.

По словам Данилова, каким образом будет достигнута эта цель – будет зависеть от Украины.

Напомним:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодняшний день вернуть Крым нереально. Но со временем ситуация может измениться.

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