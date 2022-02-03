Российская угроза: Шольц перед встречей с Путиным прибудет в Киев

Олаф Шольц посетит с рабочим визитом Кремль 15 февраля.
Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Москву прилетит в Киев. Визит канцлера в Украину запланирован на 14 февраля.
Об этом сообщает Федеральное министерство иностранных дел Германии.
По данным ведомства, Олаф Шольц посетит с рабочим визитом Кремль 15 февраля. Другие подробности этих визитов пока не разглашаются.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует встретиться с Путиным. Она должна состояться в Москве, но сначала немецкий политик отправится в США, чтобы переговорить с Байденом. Визит намечен на фоне эскалации конфликта со стороны России.
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