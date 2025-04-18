Коли чекати на новий потужний удар РФ: експерт назвав можливі дати

Загроза удару РФ на Великдень і 9 травня / © ТСН.ua

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Російський диктатор Путін схиблений на датах, тому не виключено, що РФ може завдати масованого удару по Україні, наприклад, на Великдень, 20 квітня, або 9 травня, коли в Кремлі святкують «Дєнь пабєди».

Про це військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів ТСН.ua.

За його словами, наявність ядерної кнопки дозволяє Путіну поводитися зухвало перед усім світом. Саме тому він дозволяє собі гратися в обіцянки з Дональдом Трампом та не припиняє ракетного терору щодо України. І за прогнозами аналітиків, загроза завдавання ударів балістикою лише зростатиме у найближчі тижні.

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«Путін — поведений на датах. Так вже людину виховали в КДБ. При чому, як до дат, які любить святкувати його „глибинний народ“ — 9 травня, день Росії, так і до інших, зокрема релігійних. 20 квітня — Великдень. Гадаю, що Путін саме у ці дні може проявити свою потугу у вигляді ракетного удару, щоб ще більш переконливо тиснути на Україну. Нам не потрібно панікувати, а бути до цього готовими і дотримуватися правил безпеки. Грубо кажучи, серед різних можливих варіантів — готуватися до найгіршого, враховуючи усі наміри Путіна», — зазначає Ігор Романенко.

Раніше військовий експерт Ігор Романенко розповів, чому Путін хоче продовжувати війну.