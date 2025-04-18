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Коли чекати на новий потужний удар РФ: експерт назвав можливі дати
Експерт не виключає, що 20 квітня або 9 травня Путін може завдати ракетного удару, щоб ще більш переконливо тиснути на Україну.
Російський диктатор Путін схиблений на датах, тому не виключено, що РФ може завдати масованого удару по Україні, наприклад, на Великдень, 20 квітня, або 9 травня, коли в Кремлі святкують «Дєнь пабєди».
Про це військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів ТСН.ua.
За його словами, наявність ядерної кнопки дозволяє Путіну поводитися зухвало перед усім світом. Саме тому він дозволяє собі гратися в обіцянки з Дональдом Трампом та не припиняє ракетного терору щодо України. І за прогнозами аналітиків, загроза завдавання ударів балістикою лише зростатиме у найближчі тижні.
«Путін — поведений на датах. Так вже людину виховали в КДБ. При чому, як до дат, які любить святкувати його „глибинний народ“ — 9 травня, день Росії, так і до інших, зокрема релігійних. 20 квітня — Великдень. Гадаю, що Путін саме у ці дні може проявити свою потугу у вигляді ракетного удару, щоб ще більш переконливо тиснути на Україну. Нам не потрібно панікувати, а бути до цього готовими і дотримуватися правил безпеки. Грубо кажучи, серед різних можливих варіантів — готуватися до найгіршого, враховуючи усі наміри Путіна», — зазначає Ігор Романенко.
Раніше військовий експерт Ігор Романенко розповів, чому Путін хоче продовжувати війну.