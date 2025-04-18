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Когда ждать нового мощного удара РФ: эксперт назвал возможные даты
Эксперт не исключает, что 20 апреля или 9 мая Путин может нанести ракетный удар, чтобы еще более убедительно давить на Украину.
Российский диктатор Путин помешан на датах, поэтому не исключено, что РФ может нанести массированный удар по Украине, например, на Пасху, 20 апреля или 9 мая, когда в Кремле празднуют «День пабеды».
Об этом военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал ТСН.ua.
По его словам, наличие ядерной кнопки позволяет Путину вести себя вызывающе перед всем миром. Именно поэтому он позволяет себе играть в обещания с Дональдом Трампом и не прекращает ракетный террор в отношении Украины. И по прогнозам аналитиков, угроза нанесения ударов баллистике будет только расти в ближайшие недели.
«Путин — поведенный на датах. Так уж человека воспитали в КГБ. Причем, как к датам, которые любит праздновать его „глубинный народ“ — 9 мая, день России, так и другим, в частности религиозным. 20 апреля — Пасха. Думаю, что Путин именно в эти дни может проявить свою мощь в виде ракетного удара, чтобы еще более убедительно давить на Украину. Нам не нужно паниковать, а быть к этому готовыми и соблюдать правила безопасности. Грубо говоря, среди разных возможных вариантов — готовиться к худшему, учитывая все намерения Путина», — отмечает Игорь Романенко.
Ранее военный эксперт Игорь Романенко рассказал, почему Путин хочет продолжать войну.