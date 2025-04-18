Когда ждать нового мощного удара РФ: эксперт назвал возможные даты

Угроза удара РФ на Пасху и 9 мая / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин помешан на датах, поэтому не исключено, что РФ может нанести массированный удар по Украине, например, на Пасху, 20 апреля или 9 мая, когда в Кремле празднуют «День пабеды».

Об этом военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал ТСН.ua.

По его словам, наличие ядерной кнопки позволяет Путину вести себя вызывающе перед всем миром. Именно поэтому он позволяет себе играть в обещания с Дональдом Трампом и не прекращает ракетный террор в отношении Украины. И по прогнозам аналитиков, угроза нанесения ударов баллистике будет только расти в ближайшие недели.

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«Путин — поведенный на датах. Так уж человека воспитали в КГБ. Причем, как к датам, которые любит праздновать его „глубинный народ“ — 9 мая, день России, так и другим, в частности религиозным. 20 апреля — Пасха. Думаю, что Путин именно в эти дни может проявить свою мощь в виде ракетного удара, чтобы еще более убедительно давить на Украину. Нам не нужно паниковать, а быть к этому готовыми и соблюдать правила безопасности. Грубо говоря, среди разных возможных вариантов — готовиться к худшему, учитывая все намерения Путина», — отмечает Игорь Романенко.

Ранее военный эксперт Игорь Романенко рассказал, почему Путин хочет продолжать войну.