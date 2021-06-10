Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Штормове попередження оголосили на всій території України

Штормове попередження оголосили на всій території України

Штормове попередження оголосили на всій території України

ТСН.ua

Рівень небезпеки жовтий.

Грози, град та шквали не полишать країну. В Україні з жовтим рівнем небезпеки оголосили штормове попередження.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Напередодні стихія вже наробила лиха у Чернівцях. Там блискавка вдарила у корпус дитячої лікарні і пошкодила покрівлю даху. А потужна злива за 20 хвилин перетворила вулиці міста на глибокі озера. Окрім води, з неба падав ще й лід - град розміром із перепелине яйце.

Тим часом у Дніпрі ліквідовують наслідки обвалу у середмісті. У всьому винуватять сильні опади, бо після потужної зливи півсотні метрів огорожи набережної пішло під воду.

У річку впали гранітні плити, що вкривали підпорну стінку набережної, а плити за собою у воду потягнули паркан та тротуарне оздоблення. Нині і плити, і шматки паркану дістають кранами з ріки. Після цього проведуть обстеження підпорної стіни. «Там було найнижче місце, куди сходив потік дощу. Потім дощу зачепив огорожу, а огорожа за собою підтягнуло далі. Буде виконано інструментальне обстеження всього цієї ділянки», - заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Цю ділянку набережної побудували ще за радянських часів. І лише торік оновлювали огородження. Комунальники твердять, жодних ознак можливих обвалів не було. Ремонт оцінюють приблизно у два мільйони гривень.