Штормове попередження оголосили на всій території України

Рівень небезпеки жовтий.

Грози, град та шквали не полишать країну. В Україні з жовтим рівнем небезпеки оголосили штормове попередження.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Напередодні стихія вже наробила лиха у Чернівцях. Там блискавка вдарила у корпус дитячої лікарні і пошкодила покрівлю даху. А потужна злива за 20 хвилин перетворила вулиці міста на глибокі озера. Окрім води, з неба падав ще й лід - град розміром із перепелине яйце.

Тим часом у Дніпрі ліквідовують наслідки обвалу у середмісті. У всьому винуватять сильні опади, бо після потужної зливи півсотні метрів огорожи набережної пішло під воду.

У річку впали гранітні плити, що вкривали підпорну стінку набережної, а плити за собою у воду потягнули паркан та тротуарне оздоблення. Нині і плити, і шматки паркану дістають кранами з ріки. Після цього проведуть обстеження підпорної стіни. «Там було найнижче місце, куди сходив потік дощу. Потім дощу зачепив огорожу, а огорожа за собою підтягнуло далі. Буде виконано інструментальне обстеження всього цієї ділянки», - заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Цю ділянку набережної побудували ще за радянських часів. І лише торік оновлювали огородження. Комунальники твердять, жодних ознак можливих обвалів не було. Ремонт оцінюють приблизно у два мільйони гривень.

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