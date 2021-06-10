Штормовое предупреждение объявили на всей территории Украины

Уровень опасности желтый.

Грозы, град и шквалы не оставят страну. В Украине с желтым уровнем опасности объявили штормовое предупреждение.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Накануне стихия уже наделала беды в Черновцах. Там молния ударила в корпус детской больницы и повредила кровлю крыши. А мощный ливень за 20 минут превратила улицы города в глубокие озера. Кроме воды, с неба падал еще и лед — град размером с перепелиное яйцо.

Между тем в Днепре ликвидируют последствия обвала в центре города. Во всем винят сильные осадки, потому что после мощного ливня полсотни метров ограждения набережной ушло под воду.

В реку упали гранитные плиты, покрывавшие подпорную стенку набережной, а плиты с собой в воду потянули забор и тротуарную отделку. Сейчас и плиты, и куски забора достают кранами с реки. После этого проведут обследование стены. «Там было самое низкое место, куда сходил поток дождя. Затем дождя задел ограждение, а забор за собой подтянуло дальше. Будет выполнено инструментальное обследование всего этого участка», — заявил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Этот участок набережной построили еще в советское время. И только в прошлом году обновляли ограждения. Коммунальщики утверждают, никаких признаков возможных обвалов не было. Ремонт оценивают примерно в два миллиона гривен.

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