В Днепре обвалилась часть набережной (фото)

По предварительным данным, пострадавших нет.
С начала июня в Днепре не прекращаются сильные дожди. Это привело к множеству аварийных ситуаций в разных районах города.
Как сообщает Информатор, 9 июня, после очередного ливня, обвалилась часть Сичеславской Набережной.
Покрытие разрушилось на участке между Фестивальном причале и Монастырским островом. Кирпич и плитка упали на берег. Предварительно, никто не пострадал.
Причина инцидента еще не известна. На месте работают коммунальщики. Они огородили место происшествия сигнальной лентой.
Напомним, в Днепре затопило строительство станции метро вблизи ЦУМа и площади Героев Майдана. Прямоугольник строительства полностью затопило водой.