В Днепре обвалилась часть набережной (фото)

По предварительным данным, пострадавших нет.

С начала июня в Днепре не прекращаются сильные дожди. Это привело к множеству аварийных ситуаций в разных районах города.

Как сообщает Информатор, 9 июня, после очередного ливня, обвалилась часть Сичеславской Набережной.

Также читайте В Днепре городом пронесся смерч: местные жители публикуют в Сети впечатляющие кадры

Покрытие разрушилось на участке между Фестивальном причале и Монастырским островом. Кирпич и плитка упали на берег. Предварительно, никто не пострадал.

Причина инцидента еще не известна. На месте работают коммунальщики. Они огородили место происшествия сигнальной лентой.

Информатор Днепр

Информатор Днепр

Информатор Днепр

Напомним, в Днепре затопило строительство станции метро вблизи ЦУМа и площади Героев Майдана. Прямоугольник строительства полностью затопило водой.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку