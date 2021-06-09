В Днепре будущая станция метро из-за ливня превратилась в бассейн

Прямоугольник строительства полностью затопило водой.
В Днепре несколько дней продолжались мощные ливни. Ливневки не могли справиться с такими объемами воды, поэтому некоторые улицы стояли затопленными.
В Сети показали, как затопило водой строительство станции метро вблизи ЦУМа и площади Героев Майдана
"Хороший бассейн вышел из строительства метро", — подписал фотографию ее автор Илья Гомола.
Хороший бассейн получается из стройки в метро # днепр. Следить за развитием событий https://t.co/Vbsh2j8cBa pic.twitter.com/V4xDOlbBIn— ilya gomola (@ginddd) June 8, 2021
На сегодня площадка уже без воды.
Напомним, что в Днепре за первые дни лета в городе выпала полуторамесячная норма осадков. В городе 70 затопленных дворов и почти полсотни частных домов. Затопило прежде всего низменные районы с частной застройкой.