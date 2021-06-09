В Днепре будущая станция метро из-за ливня превратилась в бассейн

Прямоугольник строительства полностью затопило водой.

В Днепре несколько дней продолжались мощные ливни. Ливневки не могли справиться с такими объемами воды, поэтому некоторые улицы стояли затопленными.

В Сети показали, как затопило водой строительство станции метро вблизи ЦУМа и площади Героев Майдана

"Хороший бассейн вышел из строительства метро", — подписал фотографию ее автор Илья Гомола.

На сегодня площадка уже без воды.

Напомним, что в Днепре за первые дни лета в городе выпала полуторамесячная норма осадков. В городе 70 затопленных дворов и почти полсотни частных домов. Затопило прежде всего низменные районы с частной застройкой.

Новости Украины: в Мариуполе ливень парализовал движение транспорта и оставил без света часть города

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку