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У Дніпрі майбутня станція метро через зливу перетворилася на басейн

У Дніпрі майбутня станція метро через зливу перетворилася на басейн

У Дніпрі майбутня станція метро через зливу перетворилася на басейн

Прямокутник будівництва повністю затопило водою.

У Дніпрі кілька днів тривали потужні зливи. Ливнівки не могли впоратися з такими об'ємами води, тож деякі вулиці стояли затопленими. 

У Мережі показали, як затопило водою будівництво станції метро поблизу ЦУМу і площі Героїв Майдану

"Хороший басейн вийшов із будівництва метро", - підписав світлину її автор Ілля Гомола.

На сьогодні майданчик вже без води.

Нагадаємо, що  у Дніпрі за перші дні літа у місті випала півторамісячна норма опадів. У місті 70 затоплених подвір'їв та майже пів сотні приватних будинків. Затопило передусім низинні райони з приватною забудовою. 

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