У Дніпрі майбутня станція метро через зливу перетворилася на басейн

Прямокутник будівництва повністю затопило водою.

У Дніпрі кілька днів тривали потужні зливи. Ливнівки не могли впоратися з такими об'ємами води, тож деякі вулиці стояли затопленими.

У Мережі показали, як затопило водою будівництво станції метро поблизу ЦУМу і площі Героїв Майдану

"Хороший басейн вийшов із будівництва метро", - підписав світлину її автор Ілля Гомола.

Хороший бассейн получается из стройки в метро #днепр . Следить за развитием событий https://t.co/Vbsh2j8cBa pic.twitter.com/V4xDOlbBIn — ilya gomola (@ginddd) June 8, 2021

На сьогодні майданчик вже без води.

Нагадаємо, що у Дніпрі за перші дні літа у місті випала півторамісячна норма опадів. У місті 70 затоплених подвір'їв та майже пів сотні приватних будинків. Затопило передусім низинні райони з приватною забудовою.

Новини України: у Маріуполі злива паралізовала рух транспорту і залишила без світла частину міста

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання