Інтернет-гігант Alibaba продає електричні пікапи за 2 тисячі доларів

Вони дуже схожі на Ford F-150.

Китайська компанія Jiangsu Ruipaiying продає на Alibaba електричні пікапи.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, цими моделями є мініатюрні Changli CLZKC-009, які мають довжину 3,5 метра, і можуть прийняти на борт до 400 кілограмів. Цікаво, що вартість цього транспортного засобу оцінюється в дві тисячі доларів, а термін виконання замовлення складе 15 днів, передає Auto24.

Так, за ці гроші ви отримаєте електросклопідіймачі, електричний обігрівач, відкидний люк, камеру заднього виду і багажник на даху, або ж додаткові ліхтарі на даху. В якості додаткових функцій можна замовити кондиціонер і маленький бензиновий генератор, який збільшить запас ходу.

Із цікавого, крім вибору кольору, можна замовити і більш вигадливі види персоналізації. Наприклад, на решітку радіатора можна нанести напис “Explorer”, натякаючи на однойменну модель Ford. А ось на борту на замовлення можна поставити наклейку "Jeep". Абсурдність ситуації полягає в тому, що обидва об’єкти інтелектуальної власності можуть одночасно бути присутнім на цій крихітці.

electrek.co

Як силова установка використовується маленький електромоторчик потужністю 4 кінські сили. Він встановлюється на задній осі, відповідно машина має задній привід. Крутний момент не повідомляється. Максимальна швидкість становить 45 км/год. Батарея ємністю 4,8 кВт/год дозволяє проїжджати від 70 до 130 кілометрів залежно від режиму їзди.

Раніше розповідалося про те, що Alibaba представив дві моделі електрокарів із запасом ходу в тисячу км.

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