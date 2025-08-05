Простий рецепт смачного лечо по-домашньому

Рецепт лечо

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Що таке лечо

Лечо — це традиційна овочева страва угорської кухні, яка набула широкої популярності в багатьох країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні. Лечи може готувати з різноманітних овочів, обов’язковими інгредієнтами є солодкий болгарський перець, помідори й цибулю, які тушкуються до м’якості. Угорське лечо часто готують із додаванням копченої ковбаси або сала, що надає страві насиченого, пікантного смаку. Лечо може виступати як самостійна страва, так і як гарнір. Існує багато варіацій приготування лечо, але незмінними залишаються основні овочі.

В українських рецептах його готують як самостійну страву, гарнір або заготовку на зиму. У домашньому консервуванні лечо може містити моркву, часник, оцет, цукор і спеції, що робить його водночас солодкуватим, кислим і ароматним. Завдяки доступності інгредієнтів та простоті приготування лечо залишається популярною стравою в сезон овочів.

Прлопонуємо рецепт справжнього лечо по-домашньому з неперевершеним смаком.

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Швидкий рецепт лечо по-домашньому

Цей варіант лечо готується швидко, приблизно за 20 хвилин, тому важливо заздалегідь підготувати всі інгредієнти.

Інгредієнти для лечо

Перець болгарський — 2 шт.

Помідори — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 3 зубчики

Яйця — 3 шт.

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — за смаком

Вершкове масло або олія — для смаження. Для найніжнішого смаку використовуйте вершкове масло, а не олію.

Сіль, перець — до смаку

Сир (копчений, твердий) — за бажанням

Як приготувати лечо

Готуємо овочі. Почніть із цибулі — наріжте її тонкими півкільцями. Обсмажуйте її на сковороді до м’якості та прозорості, щоб вона втратила різкий запах. Далі візьміть болгарський перець. Для яскравого смаку й кольору найкраще підійде червоний або жовтий, адже вони солодкі та соковиті. Наріжте його соломкою і додайте до цибулі. Обсмажуйте перець до напівготовності, щоб він став м’яким, але не перетворився на кашу. Слідом додайте дрібно нарізаний або пропущений через прес часник. Його кількість коригуйте на свій смак. Не переживайте, якщо часник здасться занадто різким — на гарячій сковороді його смак пом’якшується і лише доповнить страву. Посоліть і поперчіть. Додаємо помідори. Наріжте м’ясисті та стиглі помідори кубиками середнього розміру, щоб вони зберегли форму під час смаження. Додайте їх на сковороду до перцю та цибулі. Помідори нададуть приємної кислинки та соковитості, а перець — солодкості. Їхній баланс і робить лечо таким смачним. Вливаємо яйця та зелень. Коли овочі стануть м’якими, розбийте в окрему миску яйця, але не збовтуйте їх. Влийте яйця в сковороду, швидко перемішайте. Головне — не пересмажте: як тільки білок побіліє, а жовток трохи загусне, вимикайте вогонь. Так яйця залишаться ніжними й не стануть сухими. Посипте страву великою кількістю свіжої, дрібно нарізаної зелені — кропом, петрушкою та зеленою цибулею. Для повного завершення смаку та більшої ситності додайте в гаряче лечо натертий на дрібній терці копчений сир. Він швидко прогріється, огорне овочі вершковим смаком і зробить страву ще більш апетитною.

Це лечо — повноцінна самостійна страва, яка чудово смакує зі шматочком свіжого хліба. Також воно може стати відмінним гарніром до запеченої картоплі чи м’яса. Якщо лечо залишиться на наступний день, воно смакуватиме не гірше, а навіть краще, адже смаки настояться.