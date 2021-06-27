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63-річна Шерон Стоун у бікіні захопила підтягнутим тілом

63-річна Шерон Стоун у бікіні захопила підтягнутим тілом

Getty Images

Акторка поділилася знімком з відпочинку.

Відома американська акторка Шерон Стоун потішила шанувальників сонячним знімком з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram 63-річна зірка, опублікувала фото, на якому продемонструвала свої форми.

На знімку знаменитість позувала у жовтому купальнику на подвір'ї будинку, демонструючи свою підтягнуту форму.

© instagram.com/sharonstone
instagram.com/sharonstone

"Щасливе літо", - підписала знімок зірка.

Шанувальники були у захваті від знімку зірки, зазначивши, що вона маєж неймовірний вигляд.

  • Ти заслуговуєш усіх "Оскарів", які коли-небудь існували!
  • Маєш вигляд королеви!
  • Богиня!

Нагадаємо, не так давно Шерон Стоун розповіла, як пережила клінічну смерть. Акторка зізналася, що відчула всі ті речі, про які говорять, коли описують цей стан із різних точок зору.