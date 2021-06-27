63-річна Шерон Стоун у бікіні захопила підтягнутим тілом

Акторка поділилася знімком з відпочинку.

Відома американська акторка Шерон Стоун потішила шанувальників сонячним знімком з відпочинку.

На своїй сторінці в Instagram 63-річна зірка, опублікувала фото, на якому продемонструвала свої форми.

На знімку знаменитість позувала у жовтому купальнику на подвір'ї будинку, демонструючи свою підтягнуту форму.

instagram.com/sharonstone

"Щасливе літо", - підписала знімок зірка.

Шанувальники були у захваті від знімку зірки, зазначивши, що вона маєж неймовірний вигляд.

Ти заслуговуєш усіх "Оскарів", які коли-небудь існували!

Маєш вигляд королеви!

Богиня!

Нагадаємо, не так давно Шерон Стоун розповіла, як пережила клінічну смерть. Акторка зізналася, що відчула всі ті речі, про які говорять, коли описують цей стан із різних точок зору.

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