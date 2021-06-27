63-річна Шерон Стоун у бікіні захопила підтягнутим тілом

Акторка поділилася знімком з відпочинку.
Відома американська акторка Шерон Стоун потішила шанувальників сонячним знімком з відпочинку.
На своїй сторінці в Instagram 63-річна зірка, опублікувала фото, на якому продемонструвала свої форми.
На знімку знаменитість позувала у жовтому купальнику на подвір'ї будинку, демонструючи свою підтягнуту форму.
"Щасливе літо", - підписала знімок зірка.
Шанувальники були у захваті від знімку зірки, зазначивши, що вона маєж неймовірний вигляд.
- Ти заслуговуєш усіх "Оскарів", які коли-небудь існували!
- Маєш вигляд королеви!
- Богиня!
Нагадаємо, не так давно Шерон Стоун розповіла, як пережила клінічну смерть. Акторка зізналася, що відчула всі ті речі, про які говорять, коли описують цей стан із різних точок зору.