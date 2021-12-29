МакSим показала своїх двох підрослих доньок

Артистки підбила підсумки року.

Співачка МакSим поділилася рідкісними знімками зі своїми донечками.

Так, 38-річна виконавиця виховує 7-річну Марію та 12-річну Олександру. Разом вони влаштували імпровізований фотосет під час прикрашання ялинки.

МакSим з доньками / instagram.com/maksimartist

Також виконавиця напередодні Нового року вирішила підбити підсумки 2021-го. Зауважимо, для неї цей рік став дещо складним, адже у червні співачку госпіталізували з гострою пневмонією. Лише на початку серпня артистку виписали з лікарні після майже двох місяців коми. За цей час вона схудла до 44 кіло. Попри негаразди, виконавиця зізналася, що відчуває легкість на душі.

"Цей рік мені підніс гору сюрпризів і змусив відгородити від себе 90% всього свого спілкування і немає при цьому образи, ні злості, навпаки така легкість на душі! Бажаю всім зустріти 2022 рік із чистим та відкритим серцем!" – написала знаменитість.

Зауважимо, виконавиця виступала в окупованому Криму та зняла кліп у Керчі. 2017 року російська артистка потрапила до списку "Миротворця".

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