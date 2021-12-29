МакSим показала своих двух подросших дочерей

Артистка подвела итоги года.

Певица МакSим поделилась редкими снимками со своими дочерьми.

Так, 38-летняя исполнительница воспитывает 7-летнюю Марию и 12-летнюю Александру. Вместе они устроили импровизированный фотосет во время украшения елки.

МакSим с дочерьми / instagram.com/maksimartist

Также исполнительница в канун Нового года решила подвести итоги 2021-го. Заметим, для нее этот год стал сложным, ведь в июне певицу госпитализировали с острой пневмонией. Лишь в начале августа артистку выписали из больницы после двух месяцев комы. За это время она похудела на 44 кило. Несмотря на проблемы, исполнительница призналась, что чувствует легкость на душе.

"Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения и нет при этом обиды, ни злобы, наоборот такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем!" – написала знаменитость.

Отметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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