Данилов: Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части, эта задача стоит на первом месте

Данилов: Путин хочет, чтобы Украина развалилась на части, эта задача стоит на первом месте

По словам Данилова, "воплотить задуманное" Путин хочет путем внутренней дестабилизации в Украине.

Президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину на две-три части. Это задача, стоящая у российского лидера на первом месте.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ТК " Настоящее время ".

"Есть сложный вопрос, связанный с Крымом. После того, как Путин захватил Крым, ему нужно зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задача для него номер один", – рассказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, "воплотить задуманное" Путин хочет по пути внутренней дестабилизации в Украине.

"С помощью внутренней дестабилизации достичь, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно посредством внутренней дестабилизации", — пояснил Данилов.

Он отметил, что если РФ не удастся выполнить свою цель, тогда как вариант может использоваться оружие.

"Но мы к этому готовы", – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, в Госдепе США подтвердили даты переговоров с РФ по деескалации конфликта с Украиной. США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины в трех разных форматах.

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