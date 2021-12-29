У Черкаській області суд відправив під домашній арешт 16-річну вбивцю

У Черкаській області суд відправив під домашній арешт 16-річну вбивцю

Дівчині загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

У Черкаській області 16-річну дівчину, яка скоїла вбивство, відправили під домашній арешт.

Про це повідомили у прокуратурі області.

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"Ухвалою Жашківського районного суду Черкаської області задоволено погоджене та підтримане в суді прокурором Уманської окружної прокуратури клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до неповнолітньої особи, яка підозрюється в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, що спричинило його смерть", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у селі Нове Місто Уманського району Черкаської області затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві 43-річного вітчима своєї подруги. Підозрювана розповіла, що вона побила чоловіка, бо той знущався зі своєї родини. У скоєному зловмисниця зізналася. Дівчину затримали. Їй загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Слідство продовжується.

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Нагадаємо, у Чернігівській області сталося вбивство: донька ножем зарізала свого батька. Чоловік помер на місці події від геморагічного шоку.

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