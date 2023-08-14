Ольга Сумська у халатику посвітила стрункими ніжками біля басейну

Зірка перебуває на оздоровленні на Хмельниччині.
Українська акторка Ольга Сумська показалася на невеличкому відпочинку.
Знаменитість вирушила на оздоровлення до одного з українських лікувальних центрів неподалік Подільських Товтр. Там Сумська пройшла консультацію у лікарів і тепер із задоволенням проводить час на різних процедурах.
У своїх Instagram-stories Сумська показала, як проходить її маленька відпустка. На фото, якими поділилася акторка, вона позувала в білому махровому халатику біля басейну.
На одному з кадрів 56-річна акторка грайливо сіла на край басейну та засвітила стрункі ніжки з-під халатику.
Зробити собі такий приємний і корисний відпочинок Сумська вирішила після гастрольного туру Україною. Нещодавно акторка разом із чоловіком Віталієм Борисюк та донькою Анною грала на сцені театру - сімейними світлинами з гастролей зірка поділилася із шанувальниками.
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