Ольга Сумська у халатику посвітила стрункими ніжками біля басейну

Українська акторка Ольга Сумська показалася на невеличкому відпочинку.

Знаменитість вирушила на оздоровлення до одного з українських лікувальних центрів неподалік Подільських Товтр. Там Сумська пройшла консультацію у лікарів і тепер із задоволенням проводить час на різних процедурах.

У своїх Instagram-stories Сумська показала, як проходить її маленька відпустка. На фото, якими поділилася акторка, вона позувала в білому махровому халатику біля басейну.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

На одному з кадрів 56-річна акторка грайливо сіла на край басейну та засвітила стрункі ніжки з-під халатику.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Зробити собі такий приємний і корисний відпочинок Сумська вирішила після гастрольного туру Україною. Нещодавно акторка разом із чоловіком Віталієм Борисюк та донькою Анною грала на сцені театру - сімейними світлинами з гастролей зірка поділилася із шанувальниками.

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