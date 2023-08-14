Ольга Сумская в халатике посветила стройными ножками у бассейна

Украинская актриса Ольга Сумская показалась на небольшом отдыхе.

Знаменитость отправилась на оздоровление в один из украинских лечебных центров недалеко от Подольских Товтр. Там Сумская прошла консультацию у врачей и теперь с удовольствием проводит время на разных процедурах.

В своих Instagram-stories Сумская показала, как проходит ее маленький отпуск. На фото, которыми поделилась актриса, она позировала в белом махровом халате у бассейна.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

В одном из кадров 56-летняя актриса игриво села на край бассейна и зажгла стройные ножки из-под халатика.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Сделать такой приятный и полезный отдых Сумская решила после гастрольного тура по Украине. Недавно актриса вместе с мужем Виталием Борисюк и дочкой Анной играла на сцене театра – семейными фотографиями из гастролей звезда поделилась с поклонниками.

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