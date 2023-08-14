Королева стоит у плиты: Камилла рассказала, какие блюда готовит дома

Ее королевское Величество имеет доступ к лучшим поварам мира, но предпочитает иногда сама стать у плиты. Готовит Камилла простые блюда.

О них королева рассказала в разговоре со своим сыном Томом Паркером Боулзом — кулинарным писателем и критиком и для You Magazine.

"До сих пор я готовлю для себя дома. Простые блюда, такие как рыба в папильоте с маслом и травами. И овощи из сада: капуста, брокколи с фиолетовыми проростками, морковь, кабачки и много гороха и бобов, потому что они так хорошо замерзают. Я люблю огород, а лето в особенности. Я очень горжусь своими белыми персиками", - сказала Камилла.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Также королева отметила, что они с Чарльзом неплохо конкурируют в вопросе садоводства. "Мой муж — отличный садовник, и мы довольно конкурентоспособны в отношении наших фруктов и овощей", сказала Ее Величество.

В этом же интервью королева Камилла назвала свой самый нелюбимый десерт.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: