Германия планирует выделять Украине по 5 миллиардов евро помощи ежегодно

В Германии разработана программа поддержки Украины до 2027 года, предусматривающая ежегодную разностороннюю поддержку, в том числе военную.

Германия планирует выделять Украине по 5 миллиардов евро ежегодно. Министры финансов Украины и Германии – Сергей Марченко и Кристиан Линднер – подписали меморандум о сотрудничестве между двумя странами, который расширит возможности помощи бюджету Украины в будущем.

Об этом сообщает "Укринформ" по итогам пресс-конференции министров в Киеве.

Меморандум предусматривает предоставление немецкой стороной консультативной поддержки украинской стороне, в частности, в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями, приватизации государственных предприятий.

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"Я хочу поблагодарить министра финансов Германии Кристиана Линднера, настоящего друга Украины, который в сложные времена очень нам помог и помогает сейчас. <...> Хочу поблагодарить за его персональные решения и вклад в бюджет Украины и военную помощь. Мы подписали сегодня меморандум, который позволит еще больше расширить поддержку Украины", – сказал Марченко.

Министр финансов Германии выразил уверенность, что его страна и дальше будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". На сегодняшний день Германия уже обеспечила 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.

В Германии, как заявил Линднер, уже разработана программа поддержки Украины до 2027 года, предусматривающая ежегодную разностороннюю поддержку, в том числе военную, на уровне 5 млрд евро ежегодно.

Напомним, ВСУ получили важную помощь от Германии и Нидерландов.

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