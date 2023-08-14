Германия планирует выделять Украине по 5 миллиардов евро помощи ежегодно

В Германии разработана программа поддержки Украины до 2027 года, предусматривающая ежегодную разностороннюю поддержку, в том числе военную.
Германия планирует выделять Украине по 5 миллиардов евро ежегодно. Министры финансов Украины и Германии – Сергей Марченко и Кристиан Линднер – подписали меморандум о сотрудничестве между двумя странами, который расширит возможности помощи бюджету Украины в будущем.
Об этом сообщает "Укринформ" по итогам пресс-конференции министров в Киеве.
Меморандум предусматривает предоставление немецкой стороной консультативной поддержки украинской стороне, в частности, в направлениях таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями, приватизации государственных предприятий.
"Я хочу поблагодарить министра финансов Германии Кристиана Линднера, настоящего друга Украины, который в сложные времена очень нам помог и помогает сейчас. <...> Хочу поблагодарить за его персональные решения и вклад в бюджет Украины и военную помощь. Мы подписали сегодня меморандум, который позволит еще больше расширить поддержку Украины", – сказал Марченко.
Министр финансов Германии выразил уверенность, что его страна и дальше будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно". На сегодняшний день Германия уже обеспечила 22 млрд евро финансовой поддержки, из них 12 млрд евро военной помощи.
В Германии, как заявил Линднер, уже разработана программа поддержки Украины до 2027 года, предусматривающая ежегодную разностороннюю поддержку, в том числе военную, на уровне 5 млрд евро ежегодно.
Напомним, ВСУ получили важную помощь от Германии и Нидерландов.
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