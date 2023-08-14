В Польше выросло количество иностранцев, но это не украинцы

Растет миграция по другим направлениям — прежде всего из Беларуси, а также стран Ближнего и Дальнего Востока.

В Польше возросло количество иностранцев, зарегистрированных в ZUS (управление социального страхования в Польше – ред). Хотя 68% из них – это выходцы из Украины, они существенно не влияют на последние тенденции. Чаще к ZUS обращаются белорусы, а также граждане Ближнего и Дальнего Востока.

Об этом пишет Ukrayina.Pl.

ZUS обнародовал ежемесячные данные о количестве застрахованных у себя иностранцев. К концу июля их было около 1 млн 97 тыс. Это на 3 тыс. больше, чем месяц назад. Всего за последние полгода в ZUS зарегистрировались более 40 тыс. иностранцев, а за год около 73 тыс., сообщает next.gazeta.pl.

Граждане каких стран чаще всего регистрируются в ZUS

Украинцы до сих пор остаются самой большой группой иностранцев в Польше, но рост числа граждан иностранных государств в последнее время происходит не из-за них. В июле количество украинцев в реестрах ZUS возросло лишь примерно на 670 человек, за полгода — чуть более чем на 11 тыс., за год — только более чем на 13 тыс. В свою очередь, растет миграция по другим направлениям — прежде всего из Беларуси (около 34 тыс. .человек в год). Также Польшу выбирают граждане Индии, Турции, Индонезии, Непала, Узбекистана и Филиппин.

Что привлекает иностранцев в Польше

Иностранцы очень высоко оценивают Польшу как страну для жизни и работы. На это указывают данные исследования InterNations.

Иностранцев попросили оценить качество жизни в странах, где они проживают. В этом году в опросе Expat Insider 2023 приняли участие более 12 тыс. человек, представляющих 171 национальность.

В ходе исследования учитывалось 56 факторов для определения наилучшего места для жизни иностранцев. Среди них качество жизни, легкость поселения, перспективы карьеры, зарплата или доступ к интернету, пишет Rzeczpospolita. Согласно этим факторам, лучше всего эмигрантам живется в Мексике. Здесь им нравится человеческое дружелюбие и жилье, которое так легко найти. Также на пьедестале оказались Испания и Панама. Их любят за кухню, возможности отдыха и прекрасную погоду.

Польша в общемировом рейтинге заняла 35 место. Для сравнения, другие европейские страны получили следующие места: Бельгия – 38 место, Ирландия – 39 место, Дания – 41, Австрия – 42, Великобритания – 43, Италия – 47, Германия – 49.

Лучше всего иностранцы оценили польский транспорт – 15 место из 53 стран. Здесь Польша явно опережает Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и Италию.

Общее качество жизни также оценивается достаточно хорошо – в этой категории Польша заняла 25 место, опережая Норвегию, Бельгию и Великобританию.

Отметим, Россия и Беларусь планируют организовать новый гибридный миграционный кризис в Польше.

Напомним, в 2021 году режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис в Польше, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.

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