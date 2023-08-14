У Польщі зросла кількість іноземців, але це не українці

Зростає міграція з інших напрямків — насамперед фз Білорусі, а також з країн Близького й Далекого Сходу.

У Польщі зросла кількість іноземців, зареєстрованих у ZUS (управління соціального страхування в Польщі — ред). Хоча 68% з них — це вихідці з України, вони суттєво не впливають на останні тенденції. Частіше до ZUS звертаються білоруси, а також громадяни з Близького й Далекого Сходу.

Про це пише Ukrayina.Pl.

ZUS оприлюднив щомісячні дані про кількість застрахованих у себе іноземців. На кінець липня їх було близько 1 млн 97 тис. Це на 3 тис. більше, ніж місяць тому. Загалом за останні пів року в ZUS зареєструвалися понад 40 тис. іноземців, а за рік — близько 73 тис., повідомляє next.gazeta.pl.

Громадяни яких країн найчастіше реєструються в ZUS

Українці досі залишаються найбільшою групою іноземців у Польщі, але зростання кількості громадян іноземних держав останнім часом відбувається не через них. В липні кількість українців у реєстрах ZUS зросла лише приблизно на 670 осіб, за пів року — трохи більше ніж на 11 тис., за рік — лише на понад 13 тис. Натомість, зростає міграція з інших напрямків — насамперед із Білорусі (близько 34 тис. осіб на рік). Також Польщу обирають громадяни Індії, Туреччини, Індонезії, Непалу, Узбекистану й Філіппін.

Що приваблює іноземців у Польщі

Іноземці досить високо оцінюють Польщу як країну для життя та роботи. Про це свідчать дані дослідження InterNations.

Іноземців попросили оцінити якість життя в країнах, де вони проживають. Цього року в опитуванні Expat Insider 2023 взяли участь понад 12 тис. людей, які представляють 171 національність.

Під час дослідження враховували 56 факторів для визначення найкращого місця для життя іноземців. Серед них — якість життя, легкість поселення, перспективи кар'єри, зарплата чи доступ до інтернету, пише Rzeczpospolita. Згідно з цими факторами, найкраще емігрантам живеться в Мексиці. Тут їм подобається людська приязність і житло, яке так легко знайти. Також на п’єдесталі опинилися Іспанія та Панама. Їх люблять за кухню, можливості відпочинку і прекрасну погоду.

Польща у загальносвітовому рейтингу посіла 35 місце. Для порівняння, інші європейські країни отримали такі місця: Бельгія — 38 місце, Ірландія — 39 місце, Данія — 41, Австрія — 42, Велика Британія — 43, Італія — 47, Німеччина — 49.

Найкраще іноземці оцінили польський транспорт — 15 місце з 53 країн. Тут Польща очевидно випереджає Велику Британію, Францію, Німеччину, Нідерланди та Італію.

Загальна якість життя також оцінюється досить добре – в цій категорії Польща посіла 25 місце, випереджаючи Норвегію, Бельгію та Велику Британію.

Зазначимо, Росія й Білорусь планують організувати нову гібридну міграційну кризу в Польщі.

Нагадаємо, 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу в Польщі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу.

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