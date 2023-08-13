Польша чувствует усталость от войны в Украине — Washington Post

С начала полномасштабного нападения РФ Польша стала одним из самых крепких союзников Украины. Несмотря на это, сегодня соседняя страна испытывает усталость от войны.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, на прошлой неделе волна недоразумения возникла между польскими и украинскими официальными лицами, в частности, после того, как советник по внешней политике президента Польши Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил, что Украина должна "начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Обвинения прошли на фоне споров между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинского зерна в Польшу, когда премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал действия Польши "недружественными и популистскими".

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"Украина действительно получила большую поддержку со стороны Польши. Сегодня важнее всего защитить интересы польского фермера", — сказал Пшидач.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Чихоцкого для обсуждения 1 августа после комментариев Пшидача. В ответ польская сторона вызвала посла Украины Василия Зварыча для аналогичного разговора.

В материале говорится, что этот спор усилил балансировку, с которой сталкивается Украина, пытаясь согласовать свои неотложные потребности с потребностями своих соседей и сторонников. В частности, такие разногласия в пользу, прежде всего, России.

"Напряжение также указывает на истощение и расшатанные нервы, поскольку российское вторжение приближается к 18-месячной отметке, вызывающей тревогу у некоторых наблюдателей", — говорится в сообщении.

Дипломатический скандал с Польшей

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать границу для украинского зерна после 15 сентября.

Представитель канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине "следует начать ценить" польскую помощь.

В Офисе президента Украины назвали безосновательными прозвучавшие в Варшаве заявления о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

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