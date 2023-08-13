В ГУР озвучили главные провалы режима Путина в Украине

Оккупанты не смогли выполнить ни одну из поставленных задач.

Армия РФ потеряла в Украине главный кадровый резерв.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире "FreeДом".

По его словам, так называемая "вторая армия мира" не смогла провести "специальную военную операцию" в те сроки, которые планировалась.

"Ни одна из поставленных задач не была достигнута... и сегодня мы видим огромные потери российской армии, кадровый кулак и главный кадровый резерв рашистов уничтожен сегодня в Украине", — отметил он.

Также в ГУР добавили, что расконсервация в РФ старой военной техники 50-х, 60-х годов производства говорит сама за себя.

"И если рассуждать гипотетически о конфликте с НАТО – НАТО смеется сегодня прямо над российской армией. Режим Путина в Украине ничего сделать не может", — подчеркнул Юсов.

Отметим, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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