У ГУР озвучили головні провали режиму Путіна в Україні

Армія РФ втратила в Україні головний кадровий резерв.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі "FreeДом".

За його словами, так звана "друга армія світу" не змогла провести "спеціальну військову операцію" в ті терміни, які планувала.

"Жодне з поставлених завдань не була досягнуто... і сьогодні ми бачимо величезні втрати російської армії, кадровий кулак і головний кадровий резерв рашистів знищений сьогодні в Україні", - зазначив він.

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Також у ГУР додали, що розконсервація в РФ старої військової техніки 50-х, 60-х років виробництва говорить сама за себе.

"І якщо міркувати гіпотетично про конфлікт з НАТО - НАТО сміється сьогодні просто з російської армії. Режим Путіна в Україні нічого зробити не може", - підкреслив Юсов.

Зазначимо, що протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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