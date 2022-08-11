Сашу Бо пограбували на благодійному аукціоні

Відому українську блогерку Сашу Бо пограбували.

До слова, знаменитість влаштовує благодійні аукціони, де продає цінні речі. Всі виручені кошти зірка віддає на допомогу Збройним силам України.

Утім, під час третього розпродажу сталася прикра ситуація. У Саші вкрали один цінний лот. Зокрема, невідомі поцупили брошку Tiffany оздоблену камінцями Swarovski. Цей лот Саша могла продати за чималу суму. Натомість, у Бо залишився лише мішечок, де лежала брошка. Про це блогерка розповіла у своєму Instagram.

Сашу Бо пограбували / Фото: instagram.com/sashaabo

Мішечок від коштовної прикраси / Фото: instagram.com/sashaabo

"Благодійний розпродаж… Багато людей… Я з напарниками не встигала за всім дивитися. Під час мого третього благодійного розпродажу ми зафіксували крадіжку… Лот коштував не мало, не багато… Брошка Tiffany з камінцями Swarovski. Уявляєте?" – обурилася Саша.

До слова, хто це зробив, ані блогерка, ані її помічниця наразі не знають.

Нагадаємо, нещодавно наречений Саші Бо потрапив у скандал через обурливі заяви про переселенців з Донбасу. Згодом Платон Тарнавський пояснив свої слова. Він зазначив, що у цьому вбачалася зовсім інша проблема – мовне питання та ганебна поведінка деяких переселенців.

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