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Сашу Бо ограбили на благотворительном аукционе

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Сашу Бо ограбили на благотворительном аукционе

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо поделилась печальными новостями.

Известную украинскую блогершу Сашу Бо ограбили.

К слову, знаменитость устраивает благотворительные аукционы, где продает ценные вещи. Все вырученные средства звезда отдает в помощь Вооруженным силам Украины.

Впрочем, во время третьей распродажи произошла досадная ситуация. У Саши украли один ценный лот. В частности, неизвестные украли брошь Tiffany украшенную камнями Swarovski. Этот лот Саша могла продать за немалую сумму. У Бо остался только мешочек, где лежала брошь. Об этом блогерша рассказала в своем Instagram.

Сашу Бо ограбили / © instagram.com/sashaabo
Сашу Бо ограбили / Фото: instagram.com/sashaabo
Мешочек от драгоценного украшения / © instagram.com/sashaabo
Мешочек от драгоценного украшения / Фото: instagram.com/sashaabo

"Благотворительная распродажа... Многого людей... Я с напарниками не успевала за всем смотреть. Во время моей третьей благотворительной распродажи мы зафиксировали кражу... Лот стоил не мало, не много... Брошь Tiffany с камнями Swarovski. Представляете?" – возмутилась Саша.

К слову, кто это сделал, ни блоггер, ни ее помощница пока не знают.

Напомним, недавно жених Саши Бо попал в скандал из-за возмутительных заявлений о переселенцах из Донбасса. Впоследствии Платон Тарнавский объяснил свои слова. Он отметил, что в этом подразумевалась совсем другая проблема – языковой вопрос и позорное поведение некоторых переселенцев.

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