Відома українська співачка втратила дитину

Marietta розповіла про трагедію, яка сталася у її родині.

Українська співачка Marietta напередодні свят традиційно підбила підсумки року, що минув.

Однак виконавиця здивувала своїх прихильників відвертою щемливою розповіддю на контрасті з позитивом і вірою в життя, які характерні для неї. Так, стало відомо, що 2021 року артистка мала стати мамою.

Проте на Різдво, ледь відчувши біль у животі, Marietta разом із чоловіком вирушили до лікаря, де почули жахливий вердикт.

"Після слів, що розвитку нема, серце не стукає, вечір я дуже погано пам'ятаю. Назвати це шоком складно, я просто не можу описати свій стан у той момент… Найбільше мене вразили слова лікарів, що заморожена вагітність, викидень – це нормально, так може бути і 2, і 3 рази, ви не знали? Ні, ми не знали! Нам ніхто ніколи не розказував, що це може бути нормально, ніхто не готував до цього. Ніхто про це не говорить, всі, хто з таким зіштовхувався, мовчать і тримають цей біль в собі!" – поділилася артистка.

Особливо, за зізнанням співачки, вона вдячна своєму чоловікові Олександру за підтримку. Пара в стосунках – майже 12 років.

"Саша - це мій герой, я не думала, що зможу вже побачити щось нове за 11 років стосунків, але його підтримка реально тримала мене в розумі. Наші батьки, Сашина сестра і декілька моїх друзів були моєю опорою. Більшість людей просто мовчали і не телефонували, не писали, коли потрібно було просто запитати "як ви?", "щось потрібно?", "ми зараз приїдемо". Лише після операції я змогла заспокоїтись і нарешті поспати", - розповіла Marietta.

Marietta з чоловіком / instagram.com/marietta_ua

Співачка наголосила, що написала пост на таку особисту тему, аби люди, які зіштовхуються з подібною проблемою, не думали, що вони одні у світі та не боролися з цим самостійно. Життя продовжується — і все обов'язково буде гаразд.

Marietta / instagram.com/marietta_ua

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