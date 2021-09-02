Експерти прогнозують дефіцит картоплі: яка причина

Картопля виросла дрібною.

Дефіцит картоплі прогнозують в Україні.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Експерти скаржаться на низький врожай і непривабливу для покупців якість бульби. Вона виросла дрібною – не більше 30 міліметрів у діаметрі. Раніше таку картоплю віддавали на крохмаль чи згодовували худобі, але цього року її вимушені постачати на ринок.

Експерти кажуть, що на вартість картоплі це поки що не впиливає. Вони сподіваються на врожай у північних регіонах країни. Там найближчими тижнями почнуть збирати пізні сорти картоплі. Після цього стане зрозуміло: чи вистачить української картоплі, чи доведеться все-таки їсти імпортну.

Як повідомлялося, через зливи, які накрили більшість територій України в липні, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях - через це фермери змушені знижувати ціни на картоплю. Експерти зазначають, що якість картоплі різко погіршилася.

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