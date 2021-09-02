Эксперты прогнозируют дефицит картофеля: какая причина

Картофель выросла мелкой.
Дефицит картофеля прогнозируют в Украине.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Эксперты жалуются на низкий урожай и неприглядное для покупателей качество картофеля. Он вырос мелким — не более 30 миллиметров в диаметре. Ранее такой картофель отдавали на крахмал или скармливали скоту, но в этом году его вынуждены поставлять на рынок.
Эксперты говорят, что на стоимость картофеля это пока не влияет. Они надеются на урожай в северных регионах страны. Там в ближайшие недели начнут собирать поздние сорта картофеля. После этого станет понятно: хватит лукраинского картофеля или придется все-таки есть импортную.
Как сообщалось, из-за ливней, которые накрыли большинство территорий Украины в июле, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях — поэтому фермеры вынуждены снижать цены на картофель. Эксперты отмечают, что качество картофеля резко ухудшилась.