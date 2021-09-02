25 лет украинской гривне: что известно о юбилярше

С названием валюты для Украины практически не спорили, говорят в музее денег.

Сегодня ровно 25 лет, как украинцы имеют собственную валюту. 2 сентября 1996-го года мы начали обменивать свои миллионы купонов на новенькие банкноты с необычным тогда названием "гривна". На Контрактовой площади столицы даже открыли музей гривны.

О том, что известно о ее истории — 2 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Оказывается, что гривне, как валюте — не 25, а целых тысячу лет. Вот как ввел ее еще Владимир Великий — так ею и пользовались до Советского Союза. В Польско-литовское время, время Хмельницкого и во времена революций была — "счетная гривна". И состояла она из 10 монет.

Поэтому, с названием валюты для Украины практически не спорили, говорят в музее денег.

Подготовка началась еще до провозглашения независимости Украины, в апреле 1991 года был объявлен конкурс.

По словам руководителя отдела музея денег НБУ, дали задание выполнить эскиз банкноты номиналом 5 гривен, с изображением Богдана Хмельницкого.

Это первая историческая фигура, которую утвердили для купюр, и относительно которой не спорили. Как скажем о Мазепе или Грушевском — об их вкладе в историю украинской государственности еще спорили. Впрочем, эскизы утвердили. И началась печать.

Задолго до официального введения гривны — наши будущие крепкие банкноты уже рождались в Канаде.

От 1-й до 20 гривен. А банкноты номиналом 50, 100 и 200 печатались в Англии и это уже второе поколение, которое продолжило уже свою печать на банкнотной фабрике Национального банка Украины, начиная с номинала одна гривна.

2 сентября 1996 завершается эра купонов. И начинается реальная жизнь гривны в кошельках украинцев.

С тех пор гривна постоянно менялась. Добавилось три новых номинала 200, 500 и тысяча гривен. В наших кошельках сейчас больше купюр третьего и четвертого поколения. И, кстати, портреты выдающихся украинцев, отныне снова, как у первых — со стороны вернулись в центр. Из обращения постепенно изымают одно-, двух-гривневые купюры и старые одно-гривневые монеты. В замен — теперь современные — соответствующей стоимости.

Новости Украины: 25-й день рождения - как взрослела гривна

За годы гривна уже успела сменить дизайн почти всех купюр — от "Владимира" до "Сковороды".

А заодно изображения и наших князей — обычно они становятся более бородатыми и еще с более длинными усами. Самый новый тысячный Вернадский тоже может похвастаться аж 22-ю степенями защиты.

А еще — украинская гривна — одна из самых красивых купюр в мире. И это не раз признавали на официальных и неофициальных банкнотных дефиле. Ну, например, если сравнивать с зелено-черным долларом — наши выдающиеся фигуры одеты в яркие цвета.

А художники по всей Украине — ими вдохновляются. И самыми разнообразными техниками — разукрашивают нашу гривну — в настоящие шедевры.

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