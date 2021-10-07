В Україні здорожчав буряк: які нині ціни

Від початку тижня його вартість зросла на 16%.

В Україні почав дорожчати столовий буряк.

Також читайте Криза на ринку мінеральних добрив: чи чекати українським фермерам на стрибок цін

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що підвищувати українським фермерам ціни на буряк дозволяє помітне зростання темпів його збуту. Крім збільшення попиту, зростанню цін також сприяє скорочення пропозиції цього коренеплоду на ринку, оскільки багато фермерів відмовляються від продажів столового буряка і вважають за краще весь урожай закладати в сховища.

Таким чином, за даними EastFruit, тільки від початку тижня столовий буряк в Україні здорожчав у середньому на 16% і сьогодні його вартість становить 5-7 грн/кг в залежності від якості, регіону та інших умов.

Загалом наразі ціни на столовий буряк в Україні вже в середньому в 1,7 раза вищі, ніж на початку жовтня минулого року. Однак водночас учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути лише тимчасовим явищем.

Ціни на гречку можуть вирости: чому та чи готові українці платити більше

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання