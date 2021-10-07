В Украине подорожала свекла: какие сейчас цены

С начала недели ее стоимость выросла на 16%.

В Украине начала дорожать столовая свекла.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что повышать украинским фермерам цены на свеклу позволяет заметный рост темпов ее сбыта. Помимо увеличения спроса, росту цен также способствует сокращение предложения этого корнеплода на рынке, поскольку многие фермеры отказываются от продаж столовой свеклы и предпочитают весь урожай закладывать в хранилища.

Таким образом, по данным EastFruit, только с начала недели столовая свекла в Украине подорожала в среднем на 16% и сегодня ее стоимость составляет 5-7 грн/кг в зависимости от качества, региона и других условий.

В общем сейчас цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,7 раза выше, чем в начале октября прошлого года. Однако одновременно участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть только временным явлением.

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