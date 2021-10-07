Здоровяк с "Игры престолов" Гафтор Бьернссон похудел на 55 кило

Такого результата актер достиг за 18 месяцев.

Исландский спортсмен и актер Гафтор Бьернссон ошеломил поклонников похудением на 55 килограммов.

Ранее его вес был на уровне 205 кило. Однако знаменитость начал усовершенствовать свою фигуру. Поэтому он решил похудеть. Ему удалось достичь таких результатов за 18 месяцев благодаря правильному питанию и спорту.

Гафтор Бьернссон / instagram.com/thorbjornsson

Сейчас он съедает пять блюд каждый день с высоким содержанием белков, придерживаясь одинакового рациона.

Однако время от времени он запланировано нарушает свою диету.

Гафтор Бьернссон / instagram.com/thorbjornsson

"Вы не роботы. Нарушать диету — это нормально. Я шесть дней в неделю питаюсь правильно, а на седьмой устраиваю себе выходной. Правда, ненужно объедаться. Но немного пиццы съесть можно", — рассказал актер, пишет Insider.

Сейчас актер весит около 150 кило.

Гафтор Бьернссон / instagram.com/thorbjornsson

Заметим, Тор Бьернссон в 2018 году был признан самым сильным человеком планеты по результатам соревнований по силовой атлетике The Worlds Strongest Man. В прошлом году он завершил карьеру стронгмена и начал заниматься боксом.

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