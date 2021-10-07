Здоровань із "Гри престолів" Гафтор Бйорнссон схуд на 55 кіло

Такого результату актор досяг за 18 місяців.

Ісландський спортсмен та актор Гафтор Бйорнссон приголомшив прихильників схудненням на 55 кілограмів.

Раніше його вага була на рівні 205 кіло. Однак знаменитість почав удосконалювати свою фігуру. Тому він вирішив схуднути. Так, йому вдалося досягти таких результатів за 18 місяців завдяки правильному харчуванню та спорту.

Гафтор Бйорнссон / instagram.com/thorbjornsson

Наразі він з'їдає п'ять страв кожного дня із високим вмістом білків, дотримуючись однакового раціону.

Проте, час від часу він заплановано порушує свою дієту.

Гафтор Бйорнссон / instagram.com/thorbjornsson

"Ви не роботи. Порушувати дієту – це нормально. Я шість днів на тиждень харчуюсь правильно, а на сьомий влаштовую собі вихідний. Щоправда, непотрібно обжиратися. Але трішки піци з'їсти можна", - розповів актор, пише Insider.

Наразі актор важить близько 150 кіло.

Гафтор Бйорнссон / instagram.com/thorbjornsson

Зауважимо, Тор Бйорнссон 2018 року був визнаний найсильнішою людиною планети за результатами змагань з силової атлетики The Worlds Strongest Man. Минулого року він завершив кар'єру стронгмена та почав займатися боксом.

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