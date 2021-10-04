Соліст гурту ТІК Бронюк шокував схудненням на 30 кілограмів

Вага Віктора Бронюка на початку кар'єри становила 120 кілограмів.

Соліст українського гурту ТІК Віктор Бронюк приголомшив прихильників схудненням на 30 кілограмів.

На початку кар'єри вага артиста становила 120 кілограмів. Однак така вага впливала на здоров'я артиста, йому було важко давати двогодинні концерти через важке дихання, та навіть зав'язати шнурки чи пограти з дітьми, йдеться у програмі Новини.LIVE.

Віктор Бронюк до схуднення / instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк з дружиною / instagram.com/viktorbronyuk_official

Цікаво, що дружина Бронюка підтримала його у прагненні позбутися зайвих кіло та вони разом пішли до спортзали. Окрім того, музикант почав стежити за своїм харчуванням та відмовився від алкоголю. А кожну вільну хвилину від репетицій та виступів артист присвячує своєму здоров'ю. Так от соліст ТІК захопився скандинавською ходьбою.

Віктор Бронюк після схуднення / instagram.com/viktorbronyuk_official

"У мене був період, я важив майже 120 кілограмів. Я в принципі людина, яка особливо не комплексує. Але коли зайва вага починає вносити тобі дискомфорт у життя, ти починаєш замислюватися, що треба позбутися тих зайвих кіло", - сказав Бронюк.

Віктор Бронюк після схуднення / instagram.com/viktorbronyuk_official

За словами музиканта, він вигадав свою власну, авторську методику схуднення під назвою ПМЖ – "попробуйте менше жерти" і тоді, запевняє співак, все буде добре.

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