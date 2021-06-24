Microsoft вперше за шість років представила нову версію Windows: деталі

Microsoft вперше за шість років представила нову версію Windows: деталі

Аналітики припускають, що оновлення допоможе Microsoft зміцнити свої позиції на ринку планшетів преміумкласу, де зараз домінує iPad.

Корпорація Microsoft у четвер, 24 червня, вперше за шість років представила нову версію програмного забезпечення Windows.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що новітня версія операційної системи Microsoft Windows 11 стане наступницею Windows 10, яку компанія представила в 2015 році.

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"У спробі конкурувати з Apple компанія також оголосила, що не буде змушувати розробників застосунків платити Microsoft за використання її магазину, а популярні додатки Google для Android працюватимуть в новій системі", - йдеться у матеріалі.

Очікується, що Windows 11 стане доступною пізніше в цьому році на нових комп'ютерах і інших пристроях як безкоштовне оновлення для тих, у кого встановлена ​​Windows 10.

Нова версія програмного забезпечення містить безліч косметичних оновлень, зокрема нову кнопку "Пуск", оновлені звуки і панель завдань, а також приховані функції, розроблені для підвищення швидкості та ефективності.

Аналітик Moor Insights and Strategy Патрік Мурхед припускає, що полегшений доступ до сторонніх додатків в поєднанні з поліпшеним інтерфейсом, обіцяним в Windows 11, можуть допомогти Microsoft зміцнити свої позиції на ринку планшетів преміумкласу, де зараз домінує iPad.

Тим часом аналітик Forrester Дж. П. Гаундер зауважив, що естетичні та зручні для користувача поліпшення відображають обіцянку генерального директора Microsoft Сатьї Наделли створювати продукти, які люди будуть "любити", а не терпіти.

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Водночас він висловив сумнів щодо того, чи справді Windows 11 представляє нове покоління програмного забезпечення.

Хоча, за словами експерта, той факт, що Windows 11 побудована на тій же кодовій базі, що і Windows 10, насправді може бути корисним, оскільки допоможе уникнути технічних збоїв, які супроводжували випуск Windows Vista в 2007 році.

Як повідомлялося, спочатку ПО поширять серед інсайдерів Windows, які підпишуться на тестування нових продуктів після презентації. Офіційний вихід запланований на осінь.

Раніше генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив про одне з "найзначніших" оновлень операційної системи для персональних комп'ютерів в цьому десятилітті.

Нагадаємо, що Microsoft відмовилася від свого браузера Internet Explorer від 15 червня 2022 року.

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