Microsoft впервые за шесть лет представила новую версию Windows: детали

Microsoft впервые за шесть лет представила новую версию Windows: детали

Аналитики предполагают, что обновление поможет Microsoft укрепить свои позиции на рынке планшетов премиум-класса, где доминирует iPad.

Корпорация Microsoft в четверг, 24 июня, впервые за шесть лет представила новую версию программного обеспечения Windows.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что новая версия операционной системы Microsoft Windows 11 станет преемницей Windows 10, которую компания представила в 2015 году.

Также читайте RIP Internet Explorer: Microsoft объявляет об отказе от своего браузера со следующего года

"В попытке конкурировать с Apple компания также объявила, что не будет заставлять разработчиков приложений платить Microsoft за использование ее магазина, а популярные приложения Google для Android будут работать в новой системе", — говорится в материале.

Ожидается, что Windows 11 станет доступной позже в этом году на новых компьютерах и других устройствах как бесплатное обновление для тех, у кого установлена ​​Windows 10.

Новая версия программного обеспечения содержит множество косметических обновлений, в том числе новую кнопку "Пуск", обновленные звуки и панель задач, а также скрытые функции, разработанные для повышения скорости и эффективности.

Аналитик Moor Insights and Strategy Патрик Мурхед предполагает, что облегченный доступ к сторонним приложениям в сочетании с улучшенным интерфейсом, обещанным в Windows 11, могут помочь Microsoft укрепить свои позиции на рынке планшетов премиум-класса, где сейчас доминирует iPad.

Между тем аналитик Forrester Дж. П. Гаундер заметил, что эстетические и удобные для пользователя улучшение отражают обещание генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы создавать продукты, которые люди будут "любить", а не терпеть.

Также читайте В США хакеры атаковали десятки тысяч организаций из-за уязвимости в программе Microsoft

В то же время он выразил сомнение относительно того, действительно ли Windows 11 представляет новое поколение программного обеспечения.

Хотя, по словам эксперта, тот факт, что Windows 11 построена на той же кодовой базе, что и Windows 10, на самом деле может быть полезным, поскольку поможет избежать технических сбоев, которые сопровождали выпуск Windows Vista в 2007 году.

Как сообщалось, первоначально ПО распространят среди инсайдеров Windows, которые подпишутся на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход запланирован на осень.

Ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил об одном из "самых значительных" обновлений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии.

Напомним, что Microsoft отказалась от своего браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года.

Facebook, Amazon, Google Microsoft приумножили состояние во время мировой пандемии коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку