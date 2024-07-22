Стартап за підтримки Білла Гейтса робить масло з повітря та води

Каліфорнійський стартап Savor, заснований легендарним бізнесменом Біллом Гейтсом, розробив метод виробництва жиру, схожого на вершкове масло, з вуглекислого газу та водню.

Про це пише Oddity Central.

Виходячи з того, що всі жири складаються з ланцюжків атомів вуглецю і водню, Savor запатентував термохімічний процес, який дозволяє створювати молекули жиру, а потім виробляти безмолочні альтернативи таким продуктам, як молоко, масло, сир і морозиво, які не лише мають таку ж текстуру, як і справжні продукти, але й мають такий же смак. Цей процес не виділяє парникових газів, не використовує сільськогосподарських угідь і менш ніж тисячну частину води, як традиційне сільське господарство, тож цей синтезований жир має набагато менший вуглецевий слід, ніж справжній тваринний жир. Наразі смакові тести показали, що альтернатива вершковому маслу від Savor майже не відрізняється за смаком від справжнього, але компанія має подолати ще багато викликів, перш ніж вивести його на ринок.

"Наразі ми перебуваємо на передкомерційному етапі і працюємо над отриманням дозволу від регуляторних органів, щоб мати змогу продавати наше масло", - каже генеральна директорка Savor Кетлін Александер. "Ми не очікуємо, що зможемо розпочати будь-які продажі принаймні до 2025 року".

У своєму нещодавньому блозі засновник Microsoft і філантроп Білл Гейтс пояснив, що Savor має реальні шанси створити успішну альтернативу вершковому маслу, адже їхня версія "смакує дуже добре – як справжнє, тому що хімічно воно таким і є". Це те, з чим борються багато інших стартапів. Багато людей вже не дуже охоче пробують альтернативні харчові продукти, вироблені в лабораторіях, тому смак є вирішальним компонентом.

"Вони почали з того, що всі жири складаються з різних ланцюжків атомів вуглецю і водню", - написав Гейтс у своєму блозі. "Потім вони поставили собі за мету створити ті ж ланцюжки з вуглецю і водню – без залучення тварин чи рослин. Зрештою, вони розробили процес, який містить взяття вуглекислого газу з повітря і водню з води, їхнього нагрівання і окислення, щоб запустити поділ жирних кислот, а потім формулювання жиру".

Технологічний мільярдер також підкреслив важливість альтернативних продуктів тваринного походження, таких як вершкове масло Savor, для зменшення нашого вуглецевого сліду. На тваринницьку галузь припадає 14,5% світових викидів парникових газів, і зі зростанням чисельності населення викиди, як очікується, також зростатимуть, якщо ми нічого з цим не зробимо.

"Великим викликом є зниження ціни, щоб такі продукти, як Savor's, стали доступними для широких мас – або за тією ж ціною, що й тваринні жири, або навіть дешевше", - написав Гейтс.

Синтезоване з CO2 і водню масло – це, очевидно, лише початок. У недалекому майбутньому Savor планує виробляти молоко, сир та морозиво, серед іншого.

Нагадаємо, космічні експерти можуть стати на крок ближче до остаточного доказу існування іншопланетян завдяки чудовим технологічним досягненням.

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