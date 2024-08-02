Вчені розгадали таємницю мумії, що кричить

Обличчя давньоєгипетської мумії, обличчя якої застигло в гримасі, може бути результатом болісної смерті, а не помилкою муміфікації.

Про це пише ScienceAlert.

Археологам невідоме ім'я, яке жінка носила за життя, тому її називають "жінкою, яка кричить". Раніше дослідники вважали, що моторошний вираз обличчя мумії з'явився внаслідок неякісно виконаної муміфікації. Але нове дослідження припускає, що це не так.

Жінку, що кричить, було поховано понад 3 тисячі років тому в гробниці Семнута, царського архітектора 18-ї династії цариці Хатшепсут. Семнута поховали з усіма почестями, а його гробниця містила окрему кімнату для його матері та інших неназваних родичів, яких виявили 1925 року.

Серед неназваних родичів була і ця жінка. Її поховали в дерев'яній труні з двома перснями зі срібла і золота, різьбленими яшмовими скарабеями, а на її голові була плетена перука. Крім перуки, жінку поховали в двох каблучках зі скарабеями.

Команда вчених стверджує, що мумія добре збереглася. Вчені припускають, що за життя жінка була невисокого зросту - близько 1,55 метра. Комп’ютерна томографія виявила, що вона померла приблизно у віці 48 років і мала легкий артрит. Однак дослідники не виявили слідів бальзамування, і всі органи все ще були всередині мумії.

Дослідники вважають, що вираз обличчя жінки може бути спричинено рідкісною, миттєвою формою трупного задубіння.

"Можливо, причиною відкритого рота може бути болюча смерть чи емоційний стрес, а трупний спазм зробив обличчя замороженим у момент смерті. Бальзамувальники не змогли закрити рота й муміфікували тіло, що стиснулося, зберігши відкритий рот після смерті", - висловили припущення вчені.

Нагадаємо, дослідники відтворили обличчя найвідомішої мумії Перу. Мумія, відома як "Хуаніта" або "Крижана діва інків", належить дівчині, яку принесли в жертву під час ритуалу понад 5000 років тому.

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