25 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 25 липня, в православному календарі — день пам’яті мучеників Прокла та Іларія. Мученик Прокл, також відомий як святий Прокул, був одним із християнських святенників, який став жертвою переслідувань за часів правління римського імператора Траяна, що відбувалися на початку другого століття нашої ери.

Прокл вирізнявся своїм глибоким християнським віруванням і служив священником у християнській громаді. В ті часи християнство було ще мало поширеною релігією і римські імператори нещадно переслідували християн за їх віру. Траян був одним з імператорів, що ставився до християнства дуже недоброзичливо та вважав його ворожим до держави.

Коли Прокла везли на страту, зустрівся йому його племінник Іларій, який також сповідував християнство. Воїни схопили Іларія, довго його катували, а потім убили. Прокла ж обезголовили.

Церковне свято 25 липня — день пам'яті преподобного Михаїла Малеїна

Преподобний Михаїл Малеїн, також відомий як Михаїл Малеїт, був святим ранньохристиянської церкви, який був спорідненим з імператором Левом VI Мудрим. Його життя й діяльність пов'язані з Візантійською імперією та періодом IX століття. Михаїл Малеїн народився в сім'ї, пов'язаній з імператорською династією, і від молодості прагнув насамперед віддати своє життя Богу. Відмовившись від претензій на імператорський престол або земні багатства, він вирушив на шлях монашого покликання. Михаїл Малеїн став ченцем і вступив до монастиря в Кіцені, що розташований у Бітинії, на території сучасної Туреччини. Він приділяв багато часу молитві, медитації та аскетичним практикам, як-от відмова від матеріальних благ і самоекзамен. Михайло спрямовував своє життя на підвищення духовності та дослідження християнської віри. Згодом він став абатом монастиря і приділявся духовному вдосконаленню своїх послідовників. Словами своєї мудрості й доброти Михаїл Малеїн вплинув на життя багатьох монахів і вірних. Його святість і чудотворна сила стали відомі, і він отримав шану та повагу не лише в монастирі, але й у всій імперії. Преподобний Михаїл Малеїн помер від виснаження від довгих періодів посту й молитви, але його пам'ять і його святий дух живуть у серцях багатьох християн та надихають їх на духовне життя. Його життя та служіння стали прикладом відданості Богові та благочестя, і він увійшов до числа шанованих святих у Візантійській та православній традиціях.

Прикмети 25 липня

Народні прикмети 25 липня / Фото: Pexels

Туману в низинах не видно — чекайте на негоду.

Роси немає — погода зіпсується.

На травах багато роси — рік буде щасливим.

Що завтра не можна робити

В народі цього дня заборонялося прибирати, прати, робити ремонт чи займатися рукоділлям. Дозволено лише готувати їжу. Також намагайтеся не лаятися, не лихословити і не лінуватися.

Що можна робити завтра

В давнину наші предки вірили, що роса, зібрана цього дня, є лікувальною. Тому намагалися це зробити. Дівчата обов'язково виходили на світанку, щоб умитися росою.

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