День ангела 29 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 липня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 29 липня

29 липня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Костянтина, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Остапа, Романа.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві веселий, сміливий. В дорослому віці стає впертим, часто проявляє аналітичний розум.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “постійний”. В дитинстві надійний, добрий. В дорослому віці стає справедливим і мудрим.

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Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “хто як Бог”. В дитинстві слухняний, вихований. В дорослому віці стає надійним, справжньою опорою.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, непохитний. В дорослому віці стає чесним і щедрим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає працьовитим, ціленаправленим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “помічник”. В дитинстві уважний, серйозний. В дорослому віці стає щасливим, наполегливим.

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Остап — давньогрецьке походження, означає “міцний”. В дитинстві завзятий, має гарне почуття гумору. В дорослому віці стає впертим, допитливим.

Роман — латинське ім’я, перекладається як “римський громадянин”. В дитинстві обережний, скритний. В дорослому віці стає мужнім, чарівливим.

День ангела 29 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає й веде життєвим шляхом, даруючи мир, радість і натхнення. Бажаю, щоб у серці завжди жила віра, а доля посміхалася кожного дня.

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З днем ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди буде поруч, захищаючи від усіх негараздів і наповнюючи життя світлом, теплом і гармонією. Бажаю здоров’я, щастя і здійснення найзаповітніших мрій.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твої крила оберігають найкращі помисли, а душа наповнюється спокоєм і добротою. Бажаю, щоб ангел завжди підказував правильні рішення і підтримував у найважчі моменти.

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З днем ангела! Нехай світло твого небесного покровителя осяває кожен день, дарує надію і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю любові, тепла у серці і безмежної радості.

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Вітаю з днем ангела! Нехай ангел-хранитель оберігає тебе від усіх негараздів, надихає на добрі справи і наповнює життя гармонією. Бажаю тобі міцного здоров’я, щирих друзів і щасливих моментів щодня.