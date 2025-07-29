Вчені вигадали, як виробляти золото у промислових масштабах

Золото / © Pixabay

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Мрія алхіміків про перетворення металів на золото може стати реальністю завдяки термоядерній реакції. Американський стартап Marathon Fusion розробив концепцію, що дозволяє отримати тонни золота з ізотопу ртуті-198, наближаючи світ до промислового виробництва коштовного металу.

Про це пише Т4.

Стартап Marathon Fusion пропонує створення золота за допомогою термоядерної реакції. Компанія розробила концепцію, яка базується на перетворенні ізотопу ртуті-198 на ізотоп ртуті-197 шляхом опромінення нейтронами. У результаті ізотоп ртуті-197 спонтанно розпадається, утворюючи стабільне золото-197 — саме той вид, що трапляється у природі.

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Ключовим моментом є наявність достатньо енергійних нейтронів, з енергією понад 6 млн електрон-вольт, для запуску послідовності розпаду ртуті, зазначають у Marathon Fusion. Такі нейтрони можуть генеруватися з використанням стандартного термоядерного пального — дейтерію та тритію.

За розрахунками стартапу, термоядерна установка на 1 гігават теплової потужності потенційно здатна виробляти кілька тонн золота щороку. Для моделювання процесу компанія застосовувала цифрового двійника — комп’ютерну симуляцію, яка імітує поведінку реакції та розпад ізотопів.

Втім, наразі це лише теорія. Подібні цифрові моделі потребують підтвердження в умовах реального термоядерного реактора — а комерційні установки такого типу ще не побудовані. До того ж, перед виведенням реакторів у промислове використання, науковцям доведеться вирішити низку складних завдань: створити нові термостійкі матеріали, налагодити стабільну генерацію енергії, розробити системи ШІ для керування плазмою.

Наразі навіть найуспішніші експерименти, як-от британський JET, змогли виробити лише обмежену кількість енергії. Хоча британські інженери вже працюють над компактнішим прототипом термоядерного реактора — «Сферичний токамак для виробництва енергії (ступінчастий)», запуск якого планується до 2040 року, — застосування термоядерних реакторів для масового виробництва золота залишається на рівні концепції.

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Крім того, навіть у разі успішного впровадження цієї технології, новостворене золото на початковому етапі буде радіоактивним. Воно класифікуватиметься як небезпечні відходи та вимагатиме тривалої обробки перед тим, як таке золото можна буде використовувати. Це створює нові виклики для технологічного та екологічного забезпечення процесу.

Попри всі труднощі, потенціал цієї технології може зацікавити довгострокових інвесторів. Але поки комерційна термоядерна енергетика не стане реальністю, говорити про «нову золоту лихоманку» надто рано.

До слова, раніше ТСН.ua писав про те, чи можна інші метали перетворити на золото: йшлося про експерименти із бомбардуванням ртуті літієм та дейтерієм:, а також про експеримент із перетворенням на золото кількох тисяч атомів бісмуту із застосуванням заряджених іонів карбону та неону.