Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп скоротив термін, який раніше відвів Кремлю на припинення війни в Україні, — з 50 днів до 10–12.

Про це очільник Білого дому заявив під час виступу на гольф-курорті в Тернберрі у присутності британського прем’єра Кіра Стармера, повідомляє CNN.

«Так, я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня. Немає сенсу чекати. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», — заявив Трамп.

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За його словами, Росія не демонструє прогресу в питанні припинення війни, а навпаки — продовжує завдавати ракетних ударів.

«Ми багато разів думали, що це питання вирішили, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи деінде», — додав президент США.

Трамп також підтвердив свій намір запровадити нові тарифи й санкції.

«Згідно зі здоровим глуздом, можна було б подумати, що варто укласти угоду. Гадаю, ми це ще з’ясуємо», — зазначив очільник Білого дому.

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Водночас Кремль, як і раніше, заявляє, що не припинить війну, доки не досягне своїх «стратегічних цілей» — зокрема контролю над українськими територіями та встановлення зовнішньополітичних обмежень для України.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше висміював подібні ініціативи.

«П’ятдесят днів! Раніше це було 24 години; раніше це було 100 днів. Ми вже все це пережили», — писав Лавров.

Політичний коментатор Сергій Марков заявив, що відповідь Росії на такі заяви буде «як і протягом останніх 500 років».

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«Фактична відповідь Росії на ультиматум Трампа буде такою ж, як і протягом останніх 500 років на всі ультиматуми. Ідіть геть! Ідіть до біса», — йдеться в повідомленні.

В самих Сполучених Штатах виникають запитання щодо ефективності жорстких економічних заходів. Аналітики попереджають, що у разі обмеження експорту російської нафти до таких країн, як Індія, Китай чи Туреччина, можливе зростання цін на нафту та бензин, що може посилити глобальну інфляцію.

Раніше The Telegraph повідомляло, що оголошення нового ультиматуму Трампом збіглося з черговими військовими діями РФ: напередодні Росія заявила про окупацію сіл на Дніпропетровщині й завдала ракетного удару, який змусив Польщу підняти у повітря винищувачі.

Нагадаємо, російський фондовий ринок зазнав стрімкого обвалу після заяви президента США Дональда Трампа, в якій він оголосив про скорочення терміну ультиматуму диктатору РФ Путіну щодо припинення війни проти України.

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