Трамп втрачає терпіння: чи зламає ультиматум стратегію Кремля

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп офіційно скоротив термін, відведений Володимиру Путіну для досягнення миру в Україні, — з 50 днів до 10–12. Якщо Кремль не зробить кроку назустріч, США можуть ввести нові мита й санкції, що боляче вдарять не лише по російській економіці, а й по її союзниках. У Києві це сприймають як чіткий сигнал, а в Москві реагують агресивно — з погрозами та обстрілами.

Про це пише видання The Telegraph.

Оголошення нового ультиматуму Трампом збіглося з черговими військовими діями РФ: напередодні Росія заявила про окупацію сіл на Дніпропетровщині й завдала ракетного удару, який змусив Польщу підняти у повітря винищувачі. Водночас риторика Москви загострилася — Дмитро Медвєдєв заговорив про ризик війни зі США, а міністр закордонних справ Сергій Лавров повторив тезу про “війну з колективним Заходом”. Переговори між Росією й Україною не ведуться, остання зустріч у Стамбулі тривала менше години.

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Але, як зазначають оглядачі, Путін міг прорахуватись. Його розрахунок на зміну курсу США після повернення Трампа до влади не виправдався. Навпаки — нова адміністрація не лише підтримує постачання зброї Україні, а й залучає до цього союзників. Зокрема, ФРН, Норвегія, Велика Британія, Данія, Нідерланди та інші країни НАТО погодилися фінансувати закупівлі американської техніки для ЗСУ. У Гаазі Трамп привітав збільшення витрат на оборону до 5% ВВП як перемогу Заходу.

Паралельно з переозброєнням Європи Трамп натискає на економіку РФ. Якщо США введуть вторинні санкції проти покупців російських енергоносіїв, під удар потраплять навіть такі держави, як Індія та Китай. Енергетичний ринок зазнає потрясіння, але це стане найжорсткішою спробою зупинити військову машину Путіна. ЄС також намагається перекрити лазівки: тисне на тіньовий нафтовий флот РФ та китайські банки.

На тлі цього російська економіка вже демонструє тривожні сигнали. Центробанк знизив ставку, визнаючи перевагу проінфляційних ризиків, міністр економіки Решетніков на ПМЕФ у червні 2025 року говорив про загрозу рецесії, а безробіття — хоч і офіційно на рекордно низькому рівні — маскує глибоку нестачу робочої сили через мобілізацію. Зарплати не встигають за інфляцією, попри показну стабільність.

Санкції можуть поглибити розбіжності між російськими відомствами та прискорити економічну дестабілізацію. Тим більше, що адміністрація Трампа вже втратила терпіння через затягування переговорів з боку Кремля. Якщо Путін і далі демонструватиме зневагу до сигналів із Вашингтона, наслідки можуть бути жорсткішими, ніж він очікував.

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