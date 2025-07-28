Трамп теряет терпение: сломает ли ультиматум стратегию Кремля

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп официально сократил срок, отведенный Владимиру Путину для достижения мира в Украине — с 50 дней до 10–12. Если Кремль не сделает шаг навстречу, США могут ввести новые пошлины и санкции, которые больно ударят не только по российской экономике, но и по ее союзникам. В Киеве это воспринимают как четкий сигнал, а в Москве реагируют агрессивно с угрозами и обстрелами.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Объявление нового ультиматума Трампом совпало с очередными военными действиями РФ: накануне Россия заявила об оккупации деревень на Днепропетровщине и нанесла ракетный удар, который заставил Польшу поднять истребители. В то же время, риторика Москвы обострилась — Дмитрий Медведев заговорил о риске войны с США, а министр иностранных дел Сергей Лавров повторил тезис о “войне с коллективным Западом”. Переговоры между Россией и Украиной не ведутся, последняя встреча в Стамбуле длилась менее часа.

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Но, как отмечают обозреватели, Путин мог просчитаться. Его расчет на изменение курса США по возвращении Трампа к власти не оправдался. Напротив, новая администрация не только поддерживает поставки оружия Украине, но и привлекает к этому союзников. В частности, ФРГ, Норвегия, Великобритания, Дания, Нидерланды и другие страны НАТО согласились финансировать закупки американской техники для ВСУ. В Гааге Трамп приветствовал увеличение расходов на оборону до 5% ВВП как победу Запада.

Параллельно с перевооружением Европы Трамп оказывает давление на экономику РФ. Если США введут вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей, под удар попадут даже такие государства, как Индия и Китай. Энергетический рынок испытывает потрясение, но это станет самой жесткой попыткой остановить военную машину Путина. ЕС также пытается перекрыть лазейки: давит на теневой нефтяной флот РФ и китайские банки.

На фоне этого российская экономика уже показывает тревожные сигналы. Центробанк снизил ставку, признавая преимущество проинфляционных рисков, министр экономики Решетников на ПМЭФ в июне 2025 года говорил об угрозе рецессии, а безработица — хоть и официально на рекордно низком уровне — маскирует глубокую нехватку рабочей силы из-за мобилизации. Зарплаты не успевают за инфляцией, невзирая на показную стабильность.

Санкции могут усугубить разногласия между российскими ведомствами и ускорить экономическую дестабилизацию. Тем более что администрация Трампа уже потеряла терпение из-за затягивания переговоров со стороны Кремля. Если Путин и дальше будет демонстрировать пренебрежение к сигналам из Вашингтона, последствия могут быть более жесткими, чем он ожидал.

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