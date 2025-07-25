После Стамбула: возможна ли встреча Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

После переговоров в Стамбуле, где Украина четко обозначила условия для мира? среди которых встреча лидеров с участием международных посредников.

Таким образом, международное внимание сосредоточилось на одном вопросе: действительно ли кремлевский диктатор Владимир Путин готов к серьезным переговорам.

В свою очередь, Украина настаивает на встрече до конца августа, однако Кремль демонстрирует неуверенность, ссылаясь на «неподготовленность» и «противоречие».

Реклама

Что известно о потенциальных переговорах президентов Украины и России читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры в Стамбуле

Во время встречи делегаций Украины и России в Стамбуле 23 июля, украинская сторона четко высказала россиянам три ключевых вопроса, среди которых:

полное и безоговорочное прекращение огня, включающее отказ от каких-либо атак на гражданские объекты и критическую инфраструктуру,

проведение переговоров на высшем уровне: встреча президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным с участием других мировых лидеров — президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Украина предлагает организовать эту встречу до конца августа, учитывая ключевые временные рамки, предложенные партнерами,

расширение гуманитарного сотрудничества, в частности возвращение всех украинских пленных, в том числе гражданских лиц и детей, незаконно депортированных в Россию.

Переговоры в Стамбуле / © Getty Images

Глава украинской делегации Рустем Умеров подчеркнул, что встреча лидеров Украины и РФ может стать ключом к разблокированию политических и вопросов безопасности.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украина и президент Зеленский открыты для диалога. Однако главный вопрос — действительно ли Путин готов к честным переговорам, без тайника за посредниками или чужими полномочиями.

Реклама

«Мы благодарны партнерам, которые поддерживают усилия ради мира — в частности, Турции за ее активную роль в создании платформы для диалога. Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов — к ответственности, от войны — к решениям», — резюмировал Рустем Умеров.

Реакция Кремля

Ответ на предложение Украины о встрече лидеров в конце августа в Кремле неоднозначен.

Помощник диктатора Владимир Мединский заявляет, что эти переговоры должны поставить точку.

Однако, по его словам, чтобы организовать такую встречу, необходимо проработать условия соглашения и якобы понять, что «на ней обсуждать». Кроме того, переговоры Зеленского и Путина должны быть подготовлены соответствующим образом. Мол, эту позицию российская делегация «донесла» представителям Украины.

Реклама

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности организации встречи между Зеленским и Путиным до конца августа. Он отметил, что «ввиду масштаба нерешенных вопросов, трудно представить, как можно внезапно преодолеть эту дистанцию».

«Киев разговорами о встрече лидеров пытается поставить тележку впереди коня», — цинично заявил представитель Кремля.

Затем он добавил, что потенциальная встреча Путина и Зеленского может и должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта» и зафиксировать договоренности, которые нужно наработать во время экспертной работы.

«Можно ли такой сложный процесс пройти через 30 дней — очевидно, что вряд ли», — отметил Песков. Он добавил, что подходы Москвы и Киева диаметрально противоположны, поэтому вряд ли их можно сблизить сразу.

Реклама

Москва начала подавать сигналы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что давно публично заявляет о потенциальной встрече с Путиным, однако только сейчас Москва начала посылать такие же сигналы.

«Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна адженда (повестка дня — Ред .) такой встречи — встречи на уровне лидеров. Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. Они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении какого-то формата встречи», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

В то же время глава государства предположил, что ответных сигналов удалось добиться от России «некоторыми шагами на территории РФ и некоторыми операциями».

«Многие вещи, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, многое еще произошло на их территории. Вы это видели», — отметил украинский лидер.

Реклама

Эрдоган предлагает собрать лидеров в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на этой неделе провести телефонные разговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Таким образом, Эрдоган хочет выяснить намерения лидеров относительно встречи в Стамбуле для решения вопроса «войны в Украине».

«В ближайшее время, возможно, на этой неделе проведем переговоры с Путиным, а также, возможно, с Трампом, чтобы выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров (Путина и Зеленского — Ред.) вместе в Стамбуле. В этом наша работа», — высказался президент Турции.

В то же время вечером 25 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что встреча с лидерами Украины и России точно состоится.

Реклама

«Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад», — отметил Трамп.

Ранее американский президент заявил, что усиленные санкции против России могут быть применены раньше, чем истечет объявленный им 50-дневный срок.

Что заставит Путина сесть за стол переговоров

Бывший директор НАТО по планированию политики Фабрис Потье отмечает, что хотя Путин отправил свою делегацию в Стамбул, это не значит, что он планирует завершать войну.

Он считает, что российский диктатор, вероятно, чувствует свое превосходство на войне.

Реклама

Он считает, что все еще может захватить достаточно территории и рычагов влияния, чтобы продолжать войну. Тот факт, что они встречаются в Стамбуле, не следует воспринимать как поворот российского руководства к мирному урегулированию», — подчеркнул Фабрис Потье.

Как отмечает эксперт, Путин свято верит в то, что сможет пересидеть военную и финансовую помощь Украине от Запада.

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

В то же время, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах Александр Левченко озвучил несколько рычагов влияния, которые заставят Путина встретиться с Зеленским и сесть за стол переговоров.

По мнению Левченко, одним из ключевых факторов давления на Россию остается 50-дневный ультиматум Трампа. Речь идет о введении 100% пошлины на торговлю со странами, продолжающими покупать российские энергоносители, в случае отказа Кремля согласиться на перемирие.

Реклама

«При американских пошлинах в 100% на товары из Китая, Индии и Бразилии они вряд ли могут быть конкурентоспособными на рынке США. Такая инициатива — это подталкивание этих стран к тому, чтобы они в свою очередь подталкивали Россию к прекращению огня, после чего можно будет договариваться о формате мирных переговоров», — отметил эксперт.

Среди других рычагов влияния это реакция международного сообщества, в частности США, Европы и НАТО.

По словам Левченко, если Запад будет проявлять жесткость и решительность, тогда Кремль будет вынужден корректировать свою политику.

Дипломат также подчеркнул, что современная война ведется одновременно в трех направлениях — военном, экономическом и информационно-политическом. Что касается экономической части, то он отметил, что новые европейские санкции могут привести к параличу российской экономики.

Реклама

Кроме того, он акцентировал внимание на значении информационно-политического фронта. По его мнению, Кремль не сможет долго игнорировать международную реакцию на свои действия.

Информационное давление становится все более мощным фактором, который со временем может существенно подорвать позиции России», — подытожил Левченко.

В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что Путин согласится сесть за стол переговоров только после сокрушительных поражений на фронте.

«Такие поражения не произойдут через несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или целых военных кампаний. Это станет возможным при условии, что Запад согласится должным образом вооружить и поддержать Силы обороны, чтобы они могли результативно проводить такие операции», — считают в ISW.

Реклама

Похожего мнения придерживается и политолог Александр Леонов.

Он отметил, что панику в Кремле уже спровоцировал 18-й пакет санкций ЕС, в то же время речь идет о новых военных пакетах помощи Украине.

По его словам, Россия начинает реагировать на смену западной позиции. Но главными факторами, которые могут реально принудить Москву к переговорам, остаются два:

тупик на фронте, когда армия уже не способна наступать,

экономическая слабость, не позволяющая удерживать нынешний уровень военной интенсивности.

По его словам, Путин и дальше будет игнорировать дипломатию, пока Запад не создаст для него безвыходную ситуацию. Однако последние решения ЕС и США показывают, что антироссийское давление только усиливается.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.